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    Düzce'deki gölet buz tuttu

    Hava sıcaklıklarının düşmesiyle, Topuk Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi buza döndü. Yaylada bulunan vatandaşlar ise manzaranın keyfini çıkardı.
    • AA
    • 24.12.2021 - 15:38
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    Düzce'deki gölet buz tuttu

    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan, 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda hava sıcaklığı, eksi 7 dereceye düştü.

    GÖLET BUZLA KAPLANDI

    Soğuk havanın etkisiyle ise, yaylada bulunan göletin yüzeyi buza dönüştü.

    ZİYARETÇİLER KEYİF ÇIKARDI

    Topuk Yaylası'nı ziyaret edenler, buz tutan göletin çevresinde yürüyüş yapıp, manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı.

    Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

    Düzce deki gölet buz tuttu #1

    Düzce deki gölet buz tuttu #2

    Düzce deki gölet buz tuttu #3

    Düzce deki gölet buz tuttu #4

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