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- Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Düzce'de, TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
TEM yolu Gümüşova rampalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların ve araçların kayması sonucu İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.
- DHA
- 17.01.2021 - 20:32
- Güncelleme : 17.01.2021 - 20:34
Düzce'de yoğun kar yağışı etkili olurken, gün boyu TEM yolunda meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşım aksadı.
TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde tır ve araçların kayması nedeniyle İstanbul yönü saat 17.30 sıralarında ulaşıma kapandı.
TRAFİK TAMAMEN DURDU
Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığı yolda trafik tamamen durdu.
TEM yolu Gölyaka gişelerinde bekleyen sürücüler araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi.
Araçlar, D-100 yoluna yönlendirilirken, tırların yoğun kar yağışı durana kadar tesislerde bekletileceği öğrenildi.
Bazı aileler ise yolda beklerken çocuklarıyla birlikte kartopu oynayarak zaman geçirdi.
Karayolları ekipleri, tır ve araçları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.