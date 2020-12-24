Düzceli mermer mezar ustası: Bize daha fazla iş çıkarmayın

Düzceli mermer mezar ustası: Bize daha fazla iş çıkarmayın

Mermer ustası Ömer Faruk Hakseven, salgın nedeniyle işlerinin artması sonucu iş yerine, "Maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Bize daha fazla iş çıkarmayın" yazılı uyarı levhaları astı.

Koronavirüs öncesi yaşanan normal ölümlere salgın dönemindeki ölümler de eklenince mermer mezar atölyelerinin işleri artış gösterdi.

Düzce'de mermer mezar, mermer tezgahlar yapan Ömer Faruk Hakseven, bunun üzerine işleri artınca yeni elaman aldı.

Hakseven, daha önce 6 olan elaman sayısını iş yoğunluğu nedeniyle 10’a çıkardı.

"BİZE DAHA FAZLA İŞ ÇIKARMAYIN"

Hakseven yaşanan koronavirüs ölümlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle iş yerinin birçok yerine müşterilerinin de görmesi için, "Maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Bu işin şakası yok. Bize daha fazla iş çıkarmayın.” yazılı uyarı levhaları astı.

"HAFTADA 7-8 MEZAR İŞİ ÇIKIYOR"

Ölümlerin kendilerini üzdüğünü belirten Hakseven, "Koronavirüs salgını döneminde bizim işlerimiz çoğaldı. Özellikle mezar işleri arttı. İşlerimiz ciddi oranda arttı. Korona öncesi haftada 1 ya da 2 mezar işi çıkıyordu. Şu anda haftada 7-8 mezar işi çıkmaya başladı. Önlem almaya çalışıyoruz.” dedi.