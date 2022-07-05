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    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın fotoğrafını kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı.
    • 05.07.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 19:37
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    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı

    Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 21 Haziran'da çıkan çatışmada yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

    Şehit düşen 29 yaşındaki Düzceli Uzman Çavuş’un cenaze töreni, Gölyakalılar başta olmak üzere yoğun bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi.

    Kız kardeşi taşıdı

    Şehit Serhat Bal’ın fotoğrafını ise kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı. Gölyaka Merkez Camisi’nin önünden ambulansa kadar taşınan tabutun arkasından ise Gölyaka halkı, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye bağırdı.

    Şehidin babası ayakta durmakta zorlandı

    Şehidin babası Ahmet Bal ayakta durmakta zorlanırken, Düzce Valisi Cevdet Atay ise kolundan tutarak metanet verdi.

    İHA'nın aktardığına göre Şehit Serhat Bal kılan cenaze namazının ardından Bakacak köyünde toprağa verildi.

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı VİDEO

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı #1

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı #2

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı #3

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı #4

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı #5

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı #6

    Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı #7


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