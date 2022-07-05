Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dualarla uğurlandı

Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın fotoğrafını kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı.

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 21 Haziran'da çıkan çatışmada yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Şehit düşen 29 yaşındaki Düzceli Uzman Çavuş’un cenaze töreni, Gölyakalılar başta olmak üzere yoğun bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi.

Kız kardeşi taşıdı

Şehit Serhat Bal’ın fotoğrafını ise kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı. Gölyaka Merkez Camisi’nin önünden ambulansa kadar taşınan tabutun arkasından ise Gölyaka halkı, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye bağırdı.

Şehidin babası ayakta durmakta zorlandı

Şehidin babası Ahmet Bal ayakta durmakta zorlanırken, Düzce Valisi Cevdet Atay ise kolundan tutarak metanet verdi.

İHA'nın aktardığına göre Şehit Serhat Bal kılan cenaze namazının ardından Bakacak köyünde toprağa verildi.

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