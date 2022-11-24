Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldı

23 Kasım Çarşamba sabahı Düzce'nin Gölyaka ilçesi, 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Depremin ardından sar tespit çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'de devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

17 milyon acil durum ödeneği

Açıklamada, 1 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olmak üzere, 17 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 93 kişinin yaralandığı, yaralılardan 13'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.