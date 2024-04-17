Düzenleme geliyor: Fahiş fiyat cezaları 10 kat artacak Fahiş fiyatla mücadeleye yönelik adımlara bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele yasası" için çalışmalara başladı. Yeni düzenlemeyle Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak.

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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadelede caydırıcılığın artırılması için yeni adımlar atıyor.

Bu kapsamda 'fahiş fiyatla mücadele yasası' için çalışmalara başlandı.

Konuyla ilgili taslak metni hazırlandı.

Meclis'e sunulacak

Son şekli verilecek düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Cezalar 10 kat artacak

Taslak metinde yer alan bilgilere göre, üst limiti 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması öngörülüyor.

Yeni düzenlemeyle ceza miktarlarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenecek.

"Farklı cezalar uygulanmalı"

Uzmanlar, idari para cezalarının yanı sıra farklı ceza türlerinin de uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Fiyatların düşüşüne katkı sağlayacak olan yeni düzenlemenin caydırıcı bir etki yaratacağı ve fiyat istikrarına olumlu katkıda bulunacağı öngörülüyor.

"Düzenlemeyle fahiş fiyatların önüne geçilebilir"

Uzmanlar yapılacak düzenlemeyle birlikte denetimler sıkılaştırıldığında ve cezaların uygulanması koşuluyla piyasanın kendi şartlarına döneceği ve bu ölçekte de fahiş fiyatların önüne geçilebileceği görüşünde.