Düzenli kombi bakımı doğalgaz faturalarını düşürüyor

AA

Kış aylarının gelmesiyle doğalgaz faturaları cep yakmaya başladı...

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, düzenli kombi bakımı yaptırmanın cihazın verimli çalışmasını sağlayarak kombinin performansını maksimum seviyede tuttuğunu, böylece enerji kayıplarını önleyerek daha az doğalgazla daha fazla ısınma sağladığını söyledi.

"KOMBİ VERİMLİ ÇALIŞTIĞINDA DAHA AZ DOĞALGAZ KULLANIR"

Kombide biriken kir, toz ve kirecin zamanla yanma verimliliğini düşürerek enerji tüketimini artırdığını belirten Karataş, "Düzenli bakım, doğrudan doğalgaz faturalarını düşürüyor. Kombi verimli çalıştığında daha az doğalgaz kullanır, bu da doğalgaz faturalarında yüzde 10 ila 15 arasında tasarruf sağlar. Ayrıca sıcak su ve ısınma için gerekli enerji miktarı da optimize edilir." diye konuştu.

Karataş, bakım yapılmayan kombilerin performansının düştüğünü vurgulayarak, "Bu durum arızaların meydana gelme olasılığını yükseltir ve uzun vadede tamir masraflarının artmasına yol açar. Düzenli bakım, kombinin ömrünü uzatmada kritik bir rol oynar. Parçaların temizlenmesi ve kontrol edilmesi, arızaların erken fark edilmesini sağlar ve cihazın ömrünü ortalama 3-5 yıl uzatabilir." ifadelerini kullandı.

Kombilerde yıllık bakımın yanı sıra gaz kaçağı kontrolü, su basıncı, radyatörlerin havasını almak, filtre ve brülör temizliği gibi düzenli bakımların da yapılması gerektiğini anımsatan Karataş, "Olası kaçakların tespit edilmesi güvenlik ve enerji kaybını engellemekte büyük önem taşıyor. Radyatörler hava yaptığında ısının düzgün dağılmasını engelliyor, bu yüzden radyatörlerin kontrol edilip havasının alınması ısının daha verimli şekilde yayılmasını sağlıyor." dedi.

"İYİ BİR YALITIMININ OLMASI ISI KAYIPLARINI ENGELLER"

Karataş, farklı uygulamalarla da yüzde 10 ila 30 arasında enerji tasarrufu yapılabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: