42 bin 974 personel ve 313 dedektör köpeği ile 9 bin 322 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-2022/3 uygulaması yapıldı.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/3) uygulaması yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde, uygulamaya yönelik verilen bilgilerde şu ifadeler kullanıldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında arasında 42.974 personel ve 313 dedektör köpeği ile 9.322 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/3) uygulaması yapıldı.

22 BİN 313 YER KONTROL EDİLDİ

Uygulamada 6.477 metruk bina, 12.036 umuma açık yer, 419 terminal ve 3.381 diğer yerler olmak üzere toplam 22 bin 313 yer kontrol edildi.





1.261 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 20 organizatör gözaltına alındı, 1.261 düzensiz göçmen yakalandı, 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 738 aranan şahıs tespit edildi, 729’u yabancı uyruklu ve 30’u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 759 şahsa idari yaptırım uygulandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Uygulamada; 120 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”