Düzensiz göçle mücadele! Ali Yerlikaya açıkladı: 'İstanbulumuzda 103 Mobil Göç Noktasına ulaştık' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 büyükşehirde 162 Mobil Göç Noktası aracının hizmet verdiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin düzensiz göçmenlere yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda yurt genelinde çalışmalar sıklaştırılıyor.

Böylelikle tespit edilen göçmenler sınır dışı ediliyor.

Çalışmalara büyük destek veren denetim yöntemlerinden biri de Mobil Göç Noktası araçları...

"162 Mobil Göç Noktası aracına sahibiz"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"65 yeni Mobil Göç Noktası aracını daha hizmete alarak bu yeni araçlarımızla birlikte İstanbulumuzda 103 Mobil Göç Noktasına ulaştık.

Bugün itibarıyla 30 büyükşehrimizde 162 Mobil Göç Noktası aracına sahibiz.

"56 bin 620 yabancı sınır dışı edilecek"

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 19 Temmuz’dan bugüne sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı, 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.

Dünyada bir ilk olan Mobil Göç Noktası araçlarımızın sayısını artıracağız.

Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."