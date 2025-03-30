Düzensiz göçmenlere yönelik denetimler bayram tatili boyunca sürecek

AA

Ramazan Bayramı tatili boyunca düzensiz göçle mücadele kesintisiz devam edecek.

Türkiye genelinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik denetimler artırılırken, mobil göç noktası araçları da bu sürece destek veriyor.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ilişkin yürütülen denetimler ve operasyonlar, hız kesmeden sürüyor.

MOBİL GÖÇ NOKTALARI DENETİMLERİ HIZLANDIRIYOR

Mobil göç noktası araçları, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında dünyada bir ilk olan mobil göç noktası araçları ile gerçekleştirilen denetimler, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden, insani ve medeniyet değerlere uygun şekilde sürdürülüyor.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kolluk birimleriyle koordineli olarak şehir merkezlerinde yoğun bölgelerde, şehir giriş ve çıkışlarında, otobüs terminallerinde, tren garlarında, havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde denetimler aralıksız devam ediyor.

270 mobil göç noktası aracıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim ediliyor ve sınır dışı işlemleri başlatılıyor.

DENETİMLER BAYRAM TATİLİNDE DE DEVAM EDECEK

Göç İdaresi Başkanlığı ve valilikler koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik denetim ve uygulamalar Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek.