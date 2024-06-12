Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve CHP Lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'nda sorun olduğu iddiaları üzerine Devlet Bahçeli açıklama yaptı: "Şartlar ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız."

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Yerel seçimlerin ardından Türkiye, siyasette yeni bir döneme giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yumuşama gerekiyor' dediği yeni dönemde yaptığı görüşmelerin ardından bazı isimler Cumhur İttifakı'nın yol ayrımında olduğuna dair iddiaları gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeler bu iddiaların kaynağı olarak gösteriliyordu.

"Allah bana yeter yüzüğü"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu görüşmelerin olduğu gün, "Allah bana yeter" yazılı yüzüklü fotoğrafının paylaşılması da iddiaları kuvvetlendirdi.

Devlet Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanındayız

MHP Lideri, tartışmaların giderek büyümesi üzerine çok net bir açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında ve arkasında olacaklarını açık bir şekilde belirtti.

İşte Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir."

"Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir."

"Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır."

"Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır."