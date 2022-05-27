DW Türkçe'nin Suriyeli mülteci algısı

Türkiye'nin 1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği Kuzey Suriye'de demografik yapı değiştirme amacında olduğunu iddia eden DW Türkçe, Suriyelilerin bu konuda tedirgin olduklarını yazdı.

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyeli mültecilerin güven içinde ülkelerine dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda askeri operasyonlarla Kuzey Suriye'de bazı bölgelerin terörden arındırılıp güven ortamına kavuşturulması ile çalışmalar hız kazandı.

1 milyon Suriyelinin geri gönderiliş projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, peyderpey briket evler yapılarak bölgeye yerleştirilen Suriyeliler için yeni bir projenin başlatıldığını açıkladı.

Bu proje ile 13 ayrı noktada inşa edilecek yaşam ortamlarına toplamda 1 milyon Suriyelinin yerleştirileceğini açıkladı.

Algı faaliyetleri başladı

Bu gelişme hem Türk halkında hem de mülteci konumundaki Suriyelilerde memnuniyetle karşılansa da yurt dışı kaynaklı algı faaliyetleri başladı.

Her fırsatta Türkiye aleyhine haberlere imza atan Alman yayın organı Deutsche Welle Türkçe (DW) bu konuya da el attı.

"Türkiye'nin amacı demografik yapıyı değiştirmek"

Gazete, Türkiye'nin bu adımının Türkiye'deki Suriyeliler tarafından hoş karşılanmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu amacının Kuzey Suriye'de demografik değişiklik amacı güttüğünü iddia etti.

Türkiye'nin 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelere girdiği anımsatılan yazıda, bu harekatlarla Kürtlerin baskı altına alındığını, 1 milyon Suriyeli Arabın bu bölgeye yerleştirilmesinin de yıkıcı etkileri olacağı vurgulandı.

Haberde, "Türkiye'de yaşayan sığınmacılar Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle oldukça endişeli ve geleceklerine dair durumun belirsizleşmesinden korkuyor." ifadelerine yer verildi.