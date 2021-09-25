Mersin’in Aksaz bölgesinde 12-14 Eylül arasından icra edilen Dynamıc Monarch/Kurtaran-2021 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, Marmaris’in Aksaz bölgesinde 12-24 Eylül 2021 tarihleri arasında bu yıl 11`incisi icra edilen NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan Dynamıc Monarch/Kurtaran-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi.

3 yılda bir icra edilen söz konusu tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada`dan da askeri personel katıldı.

TATBİKATIN MAKSADI

Tatbikatta NATO üyesi ülkelerin envanterlerinde bulunan kurtarma unsurlarının birbirleri ile entegre bir şekilde kullanılarak çok uluslu bir kurtarma operasyonu ile tanziri olarak kurtarılması, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma alanında olası bir ortak kurtarma faaliyetine yönelik iş birliği ve birlikte çalışılabilirdik yöntemlerinin denenmesi ve geliştirilmesi hedeflendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı fırkateyn, karargah gemisi olarak tank çıkarma gemisi, denizaltı kurtarma gemisi, kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, mayın avlama gemisi, 2 denizaltı, deniz karakol uçağı, 2 helikopter, paraşütle arama kurtarma timi, denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi ile tatbikata katıldı.

Dynamıc Monarch/Kurtaran-2021 Tatbikatı tamamlandı VİDEO

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Couger ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan nakliye uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 sahil güvenlik botu da tatbikatta yer aldı.

MSB AÇIKLAMASI

Tatbikata ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde 12-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Aksaz/Marmaris’te icra edilen ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi.” denildi.