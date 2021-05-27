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e-Devlet IBAN güncelleme ekranı: Esnafa hibe desteği IBAN hatası nasıl düzeltilir?

e-Devlet IBAN güncelleme ekranı: Esnafa hibe desteği IBAN hatası nasıl düzeltilir?

E-Devlet Hibe Desteği İban Numarası Yanlış Hatası ile karşılaşanlar için bu sorunu nasıl çözebileceklerini araştırıyor. İşte e-Devlet iban numarası güncellemek için yapmanız gerekenler...