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- e-Devlet IBAN güncelleme ekranı: Esnafa hibe desteği IBAN hatası nasıl düzeltilir?
e-Devlet IBAN güncelleme ekranı: Esnafa hibe desteği IBAN hatası nasıl düzeltilir?
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 10:23
- Güncelleme : 27.05.2021 - 10:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde işverenlere yardım etmek maksadıyla hibe desteğini başlattı. Başvuru yapmaya çalışanlar veya ödeme almak isteyenler iban numarası yanlış şeklinde hatalarla karşılaşabiliyorlar,
Esnafa hibe desteği başvuru talebinde "Iban numarası doğrulanamamıştır" sorunu nasıl çözülür, e-devlet iban numarası nasıl güncellenir gibi sorular gündemde yer alıyor.
Konuya dair sorun yaşayan vatandaşlar, e-devlet iban hatası düzeltme yöntemlerini araştırıyor.
Peki e-devlet iban güncelleme işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
HİBE DESTEĞİ İBAN HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?
Esnafa hibe ödemelerinin yapılabilmesi için kişinin iban bilgilerini güncellemiş veya kaydetmiş olması gerekiyor.
Öncelikle T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet hesabınıza giriş yapınız. Ardından arama butonuna Sosyal Güvenlik Kurumu yazarak Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama seçeneğine gidiniz.
Bu hizmeti kullanarak, şahıs ödemeleri için geçmişte yaptığınız banka hesabı tanımlama işlemlerini görüntüleyebilirsiniz. Tanımlı banka hesabınız varsa; hesabınızı güncelleyebilir, iptal edebilir ve iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Tanımlı banka hesabınız yoksa, yeni hesap tanımlayabilirsiniz.
Yeni Hesap Tanımlama butonuna tıklayarak çalıştığınız bankayı ve iban numaranızı seçiniz. Bilgi kısımlarını doldurup onaylayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.