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- e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet yardım başvurusu ekranı 2021
e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet yardım başvurusu ekranı 2021
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 11:47
Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştıran yeni bir gelişme yaşandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek.'' ifadelerine yer verdi.
Yani sosyal yardım başvuruları bugünden itibaren evrak toplama ve teslim etme iş yükü olmadan e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Peki e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet yardım başvurusu ekranı 2021
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.'' dedi.
e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapmak için öncelikle e-Devlet'e TC kimlik numaranız ve şifrenizle girş yapmalısınız.
Şifrenizi bilmiyorsanız PTT'den yeni şifre alabilirsiniz. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alanına gidip buradan kolayca sosyal yardım başvurusu yapabilirsiniz.
Başvuran kişinin;
- Adresinin yurt dışı olması
- Adres gizliliği kararının olması
- 18 yaşından küçük olması
- T.C. Vatandaşlığının olmaması
- Son 15 gün içerisinde hanenizden herhangi bir Sosyal Yardım Başvurusu bulunması durumlarında e-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI 2021