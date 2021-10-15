e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet yardım başvurusu ekranı 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugünden itibaren sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Peki e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı...

Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştıran yeni bir gelişme yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek.'' ifadelerine yer verdi.

Yani sosyal yardım başvuruları bugünden itibaren evrak toplama ve teslim etme iş yükü olmadan e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Peki e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet yardım başvurusu ekranı 2021

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.'' dedi.

e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapmak için öncelikle e-Devlet'e TC kimlik numaranız ve şifrenizle girş yapmalısınız.

Şifrenizi bilmiyorsanız PTT'den yeni şifre alabilirsiniz. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alanına gidip buradan kolayca sosyal yardım başvurusu yapabilirsiniz.

Başvuran kişinin;