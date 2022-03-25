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    e-Devlet tarımsal destek ödemesi sorgula 2022: Çiftçiye tarımsal destek ödemesi yattı mı?

    Çiftçilere yapılacak olan "tarımsal destek ödemesi" ne zaman yapılacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte e-devlet çiftçi ödemesi sorgulama ekranı ve konuya ilişkin açıklamalar...
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 09:13
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    e-Devlet tarımsal destek ödemesi sorgula 2022: Çiftçiye tarımsal destek ödemesi yattı mı?

    Çiftçi vatandaşlar, devlet tarafından verilen destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyor.

    Tarımsal destek alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor.

    Sisteme kayıtlı olanların ise mazot ve gübre desteği almak istediklerini belirten bir dilekçe yazarak bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeleri gerekiyor.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen ödemelere ilişkin konuştu.

    Bakanlık tarafından çiftçilere verilen 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destek ödemeleri çay prim desteği, hububat, baklagil ve dane mısır desteği, biyolojik mücadele desteği ve hayvan gen kaynakları desteği olmak üzere dağıtılacak.

    Peki, 2022 tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? İşte e-devlet sorgulama ekranı...

    ÇİFTÇİYE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ödeme tarihlerini duyurdu.

    Bakan Kirişci, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

    Başvurularını yaparak ödenekten yararlananlara sağlanan çiftçiye tarım desteği ödemelerin 25 Mart Cuma günü ödenmeye başlanacak.

    e-Devlet tarımsal destek ödemesi sorgula 2022: Çiftçiye tarımsal destek ödemesi yattı mı? #1

    ÇİFTÇİ TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ KAÇ TL 2022?

    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

    e-Devlet tarımsal destek ödemesi sorgula 2022: Çiftçiye tarımsal destek ödemesi yattı mı? #2

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçi vatandaşlarımız Tarımsal destek ödemelerini e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle sorgulayabilmektedir.

    Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılması yererli olacaktır.

    E-DEVLET ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ - TIKLA


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