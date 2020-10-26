e-Devlet üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır? Telefon,su ve internet abonelik iptal başvurusu

e-Devlet üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır? Telefon,su ve internet abonelik iptal başvurusu

Vatandaşları isyan ettiren çile artık sona eriyor. Zamandan tasarruf sağlayacak ve tek tıkla yapılabilecek abonelik iptal işlemleri artık e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

Elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitmeye gerek kalmayacak.

Başvurular, 26 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden abonelik iptal işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Abonelik iptali ile ilgili detaylar haberimizde...

E-DEVLET ABONELİK İPTALİ İŞLEMİ NEDİR?

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle koronavirüs salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

E-DEVLET İLE ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet Kapısı'ndaki fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak ya da faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.

E-Devlet abonelik iptali için öncelikle Tc kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra abonelik iptal kısmından gerekli bilgileri doldurarak işlemi tamalayabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HANGİ HİZMETLERE ULAŞILIR?

Adalet Bakanlığı

- Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

- Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

Mahkemede davası olan vatandaşlar sonucu ve süreçlerini incelemek için dosya numarası girerek buradan davalarını kontrol edebilir. Adli sicil kaydı sorgulanır ve farklı kurumlara vermek için çıktısını alınabilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

- IMEI Kaydet

- IMEI Sorgulama

- Numara Taşıma Sorgulama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim bölümünden adınıza kayıtlı numaraları öğrenebilirsiniz. Ayrıca IMEI sorgulayarak telefonunuzun kayıt bilgilerinize bakabilir, adınıza ait borç bilgilerini öğrenebilirsiniz.