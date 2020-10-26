- Haberler
- Gündem Haberleri
- e-Devlet üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır? Telefon,su ve internet abonelik iptal başvurusu
e-Devlet üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır? Telefon,su ve internet abonelik iptal başvurusu
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 11:20
- Güncelleme : 26.10.2020 - 12:29
Elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitmeye gerek kalmayacak.
Başvurular, 26 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden abonelik iptal işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Abonelik iptali ile ilgili detaylar haberimizde...
E-DEVLET ABONELİK İPTALİ İŞLEMİ NEDİR?
Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle koronavirüs salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.
İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.
E-DEVLET İLE ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?
E-Devlet Kapısı'ndaki fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak ya da faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.
E-Devlet abonelik iptali için öncelikle Tc kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra abonelik iptal kısmından gerekli bilgileri doldurarak işlemi tamalayabilirsiniz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HANGİ HİZMETLERE ULAŞILIR?
Adalet Bakanlığı
- Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama
- Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama
Mahkemede davası olan vatandaşlar sonucu ve süreçlerini incelemek için dosya numarası girerek buradan davalarını kontrol edebilir. Adli sicil kaydı sorgulanır ve farklı kurumlara vermek için çıktısını alınabilir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama
- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri
- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme
- IMEI Kaydet
- IMEI Sorgulama
- Numara Taşıma Sorgulama
Bilgi Teknolojileri ve İletişim bölümünden adınıza kayıtlı numaraları öğrenebilirsiniz. Ayrıca IMEI sorgulayarak telefonunuzun kayıt bilgilerinize bakabilir, adınıza ait borç bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Emniyet Genel Müdürlüğü
- Araç Sorgulama
- Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama
Adınıza ve plakanıza borç sorgusunu bu menü üzerinden yapabilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu
- 4A Emekli Aylığı Kesintileri
- 4A Emekli Aylık Bilgisi
- 4A Emekli Ödeme Bilgileri
- 4B Borç Durumu
- 4B Emekli Aylığı Kesintileri
- 4B Aylık Bilgisi
- 4B Tescil Kaydı
- 4C Emekli Aylığı Kesintileri
- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi
- 4C Tescil Kaydı
SGK, SSK işlemlerinizi bu bölümden yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümünü alabilir, 4A-4B-4C olan bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz.
E-Devlet üzerinden diğer hizmet veren kurumlar ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve PTT
E-DEVLET ŞİFRESİ ALMAK İÇİN:
T.C kimliğiniz ile herhangi bir PTT şubesine başvurarak şifrenizi alabilirsiniz. Elinizdeki şifre ile hemen sisteme giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş her birey şifre alabilir. Verilen şifre kişinin kendisine özeldir. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra kendinizin belirleyeceği, belirli kriterlerden oluşan bir şifre kullanılacaktır.