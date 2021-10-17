e-Devlet'ten yeni hizmet: e-Devlet doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden doğum bildirimi başvurusu yapılabileğini açıklamasının ardından ''e-Devlet doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır?'' sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı, e-Devlet üzerinden yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.'' denildi.

Açıklamada, başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylara da yer verildi. Bu gelişmenin ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet doğum bildirimi başvurusu hakkında detayları araştırmaya başladı.

Peki e-Devlet doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet doğum bildirimi başvuru ekranı...

DOĞUM BİLDİRİMİ BAŞVURUSU E-DEVLET'TE

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bakanlığımız e-Devlet üzerinden yeni bir hizmeti daha uygulamaya açtı. Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.''

İçişleri Bakanlığı'nca 2018 yılında hayata geçirilen e-Doğum uygulaması ile kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine olanak sağlanmıştı.

Uygulamaya ek olarak e-Devlet sistemi üzerinden "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti sayesinde, çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık yurt içinde ve sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocuklarının doğum bildirimlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

Bu hizmet ile Türk vatandaşlarının yurt içinde, sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) gönderilmiş doğum raporu bulunan çocuklarının doğum bildirimlerine ilişkin başvuruların e­-Devlet Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilmesine ve söz konusu başvurulara istinaden ilçe nüfus müdürlüklerince doğum olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesine imkân sağlandı.

E-DEVLET DOĞUM BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem üzerinden doğum bildirimi için başvuru yapılabilecek.

Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e-Devlet Sistemi üzerinde;

Çocuğun adı,

Dini,

Baba adı

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru elektronik imza ile imzalanacak.

Doğum bildirimlerine ilişkin e-Devlet Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilen başvurular; başvuruda bulunanın yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kontrol edilecek.

Nüfus kaydında mevzuata aykırı herhangi bir durumun bulunmaması halinde doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilecek ve sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek.

Doğum bildiriminde mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespit edilmesi ve başvurunun reddedilmesi halinde ise başvurunun reddedildiğine dair sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek olup kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi sağlanacak.