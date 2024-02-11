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e-Devlet'ten yeni hizmet: Olası emekli maaşı sorgulama

e-Devlet'ten yeni hizmet: Olası emekli maaşı sorgulama e-Devlet portalı, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek.