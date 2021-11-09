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    ‘e-Duruşma’ uygulaması 81 ilde başladı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “e-Duruşma”nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını açıkladı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 11:18
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    ‘e-Duruşma’ uygulaması 81 ilde başladı

    "e-Duruşma" uygulaması başladı.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “e-Duruşma”nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi.

    Bakan Gül, “Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan ‘e-duruşma’ bugün itibarıyla 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

    UYGULAMANIN KULLANIMI

    Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

    Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor.

    e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

    ‘e-Duruşma’ uygulaması 81 ilde başladı #1

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