E-haciz nedir, kimlere uygulanır? E-haciz sorgulama nasıl yapılır?

Devlet kurumlardan birine, özellikle maliye bakanlığına olan ödenmemiş borçlardan dolayı, borçluların mevcut banka hesaplarına e-haciz konulmaktadır. Peki e-haciz nedir?

Türkiye’de genellikle elektronik haciz işlemi, vergi borcu nedeniyle maaşlara uygulanır. Ancak ödemenin boyutuna göre menkullere de e-haciz işlemi uygulanabilir.

E-HACİZ NEDİR?

E-Haciz, bir diğer adı ile elektronik haciz, yalnızca devlete ait olan borcunuz yani vergi borçlarınızdan dolayı maaşınıza veya banka hesaplarınıza uygulanan bir haciz sistemidir. Altın, hisse senedi, para, fon gibi banka ortamında bulundurulan yatırımın elektronik ortamlarda el konulması anlamına gelmektedir.

E-HACİZ HANGİ MAL VARLIKLARINA GELİR?

Haciz işlemleri genellikle, trafik cezası borçları, motorlu taşıt vergisi borçları, kira gelir vergisine bağlı borçlar ve maliye borçları gibi sebeplerden dolayı uygulanmaktadır.

E-haciz belli kurallar dahilinde tespit edilen her mal varlığı için uygulanabilir. İlk aşamada e-bankacılık doğrultusunda, bu alanlardaki hesaplara el konulması öncelikli olsa da borcun durumu ve gecikmesine göre haciz uygulanır.

E-HACİZ HANGİ BORÇ TÜRLERİNE UYGULANIR?

Haciz işlemlerinin belli bir doğrultuda ilerlemesi için belli ayrımların olması gerekli. E-hacizde de uygulanabilecek borç türleri belirli. Aşağıda direkt e-haciz uygulanabilecek borç türlerini bulabilirsiniz.

Trafik cezaları

KYK – Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları

MTV

Haksız mal işgalleri

Mahkeme cezaları

Yargılama cezaları

İdari para cezaları

E-HACİZ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödeme yapılmadığı takdirde banka hesapları gibi çok sayıda taşınır ya da taşınmaz mal varlığına bloke ve haciz işlemi uygulanır. E-haczi kaldırmak için e-Devlet sisteminden yararlanılabilir:

BANKA HESAPLARINA UYGULANAN E-HACİZ SORGULAMAK İÇİN

ARAÇLARA UYGULANAN E-HACİZ SORGULAMAK İÇİN