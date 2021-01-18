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E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kapandı mı? E-Okul not girişi ne zaman bitecek?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kapandı mı? E-Okul not girişi ne zaman bitecek?

Ara tatili dört gözle bekleyen öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de "e-okul not girişi ne zaman kapanacak" sorusu oldu. Notlarını görmek isteyen öğrenciler VBS ne zaman kapacak? merak ediyor.