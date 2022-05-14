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- e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz
e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz
- Özel Haber
- 14.05.2022 - 11:31
Koronavirüs salgınıyla birlikte internet alışverişlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.
Özel günlerde yapılan kampanyaların ne kadar güvenli olduğunu ve e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Tüketici Başvuru Merkezi başkanı, Avukat İbrahim Güllü aktardı.
Pandeminin etkisiyle e-Ticaret sitelerine olan ilginin alttığını söyleyen Avukat İbrahim Güllü tüketicilerin alışveriş yaparken çok dikkatli olmasını gerektiğini belirtti.
e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz
Online alışverişlerde tuzağa düşmeyin
Güllü, konuşmasının devamında internet üzerinden alışverişlerde yasal olarak 2 hafta içerisinde iade hakkının olması ve ürünlerinin ayağımıza kadar gelmesinin büyük avatanj sağladığını söyledi.
e-Ticaret uygulamalarının yaygınlaştığını söyleyen Güllü, tüketicilerin tehlikeye düşmememesi için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:
- Kurumsal e-Ticaret firmaları tercih edilmeli.
- Firmanın güvenilirliği araştırılmalı.
- Sitenin güvenirliğini gösteren arama çubuğunda bulunan kilit simgesinin olup, olmadığı kontrol edilmeli.
- Siteye girdiğimizde ulaşabileceğimiz irtibat telefonun olmasına dikkat edilmeli.
- Vergi kayıtlarının, adreslerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.
- Piyasa araştırması yapılmalı.