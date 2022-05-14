e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Tüketici Başvuru Merkezi başkanı, Avukat İbrahim Güllü aktardı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte internet alışverişlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

Özel günlerde yapılan kampanyaların ne kadar güvenli olduğunu ve e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Tüketici Başvuru Merkezi başkanı, Avukat İbrahim Güllü aktardı.

Pandeminin etkisiyle e-Ticaret sitelerine olan ilginin alttığını söyleyen Avukat İbrahim Güllü tüketicilerin alışveriş yaparken çok dikkatli olmasını gerektiğini belirtti.

e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz

Online alışverişlerde tuzağa düşmeyin

Güllü, konuşmasının devamında internet üzerinden alışverişlerde yasal olarak 2 hafta içerisinde iade hakkının olması ve ürünlerinin ayağımıza kadar gelmesinin büyük avatanj sağladığını söyledi.

e-Ticaret uygulamalarının yaygınlaştığını söyleyen Güllü, tüketicilerin tehlikeye düşmememesi için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı: