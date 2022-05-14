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    e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz

    e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Tüketici Başvuru Merkezi başkanı, Avukat İbrahim Güllü aktardı.
    • Özel Haber
    • 14.05.2022 - 11:31
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    e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz

    Koronavirüs salgınıyla birlikte internet alışverişlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

    Özel günlerde yapılan kampanyaların ne kadar güvenli olduğunu ve e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Tüketici Başvuru Merkezi başkanı, Avukat İbrahim Güllü aktardı.

    Pandeminin etkisiyle e-Ticaret sitelerine olan ilginin alttığını söyleyen Avukat İbrahim Güllü tüketicilerin alışveriş yaparken çok dikkatli olmasını gerektiğini belirtti.

    e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz

    Online alışverişlerde tuzağa düşmeyin

    Güllü, konuşmasının devamında internet üzerinden alışverişlerde yasal olarak 2 hafta içerisinde iade hakkının olması ve ürünlerinin ayağımıza kadar gelmesinin büyük avatanj sağladığını söyledi.

    e-Ticaret uygulamalarının yaygınlaştığını söyleyen Güllü, tüketicilerin tehlikeye düşmememesi için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:

    • Kurumsal e-Ticaret firmaları tercih edilmeli.
    • Firmanın güvenilirliği araştırılmalı.
    • Sitenin güvenirliğini gösteren arama çubuğunda bulunan kilit simgesinin olup, olmadığı kontrol edilmeli.
    • Siteye girdiğimizde ulaşabileceğimiz irtibat telefonun olmasına dikkat edilmeli.
    • Vergi kayıtlarının, adreslerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.
    • Piyasa araştırması yapılmalı.

    e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz #1

    e-Ticaret sitelerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz #2


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