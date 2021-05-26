e-YDS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? e-YDS 2021/8 başvuru ekranı

e-YDS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? e-YDS 2021/8 başvuru ekranı

e-YDS 2021/8 başvuruları dün itibarıyla başladı. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, e-YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte e-YDS 2021/8 başvuru ekranı..

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2021 ısnav takvimine göre, e-YDS 2021/8 başvuruları dün itibarıyla başladı.

e-YDS 2021/8 İngilizce sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. e-YDS başvuru nasıl yapılır, 2021 ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, e-YDS 2021/8 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte e-YDS 2021/8 başvuru ekranı...

E-YDS 2021/8 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2021/8 İngilizce alanında, 19 Haziran 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

e-YDS 2021/8 sınavı başvuruları, 25 Mayıs 2021-10 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını 25 Mayıs 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecek. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlenmiştir.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

E-YDS 2021/8 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2021/8 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylarin, 10 Haziran 2021 23.59 tarihine kadar https://odeme.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden 290 TL yatırarak başvurularını tamamlaması gerekmektedir.