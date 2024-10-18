e-YDS heyecanı başlıyor: Yarın 4 farklı ilde gerçekleştirilecek

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM), bu hafta yapılacak olan sınavlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bu yılın son Elektronik Yabancı Dil Sınavı, yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde uygulanacak.

Sınav, 46 e-Sınav salonunda düzenlenecek.

317 KİŞİ GÖREV ALACAK

Elektronik Yabancı Dil Sınavı, İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak.

5 bin 156 adayın katılacağı sınavda, emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev alacak.

80 SORU İÇİN 180 DAKİKA VERİLECEK

Yarın saat 13.45'te başlayacak sınav, saat 16.45'te sona erecek.

Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Öte yandan, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.