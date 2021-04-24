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    e-YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-YDS 2021 sınav giriş belgesi alma ekranı

    e-YDS 2021/2 bugün, e-YDS 2021/3 ise yarın gerçekleştirilecek. e-YDS Farsça, İspanyolca ve İtalyanca sınavlarına katılacak olan adaylar, 'e-YDS ne zaman, saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 12:05
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    e-YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-YDS 2021 sınav giriş belgesi alma ekranı

    Akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin gireceği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 2. ve 3. sınavları bu hafta sonu yapılıyor.

    e-YDS 2021/2 sınavı yani Farsça Yabancı Dil Bilgisi Sınavı bugün, e-YDS 2021/3 sınavı yani İspanyolca ve İtalyanca sınavları yarın yapılacak.

    Sınav giriş belgeleri ise ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapılarak alınabilecek.

    e-YDS Farsça, İspanyolca ve İtalyanca sınavlarına katılacak olan adaylar, 'e-YDS ne zaman, saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, e-YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-YDS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, e-YDS 2021 sınav giriş belgesi alma ekranı...

    E-YDS 2021 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre, e-YDS 2021/2 Farsça sınavı 24 Nisan 2021 Cumartesi günü yani bugün saat 13:45’te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    e-YDS 2021/3 İspanyolca ve İtalyanca sınavı ise 25 Nisan 2021 Pazar günü yani yarın gerçekleştirilecek. Bu sınav da saat 13:45’te başlayacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    Sınavların tamamında adaylara 3 saatlik süre verilecek olup sınavlar, 16:45’te tamamlanmış olacak. Sonuçlar aynı gün içerisinde ÖSYM sonuç sayfası üzerinden ilan edilecek.

    ÖSYM E-YDS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    e-YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-YDS 2021 sınav giriş belgesi alma ekranı #1

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