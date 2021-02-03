E484K mutasyonu nedir, nerelerde görüldü? Mutant virüsün mutasyonu E484K belirtileri nelerdir?

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğrayan varyantının da mutasyona uğradığı tespit edildi. E484K olarak tanımlanan yeni mutasyon Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının özelliklerini taşıyor.

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan corona virüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı.

Kişilerden alınan bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya'da görülen E484K mutasyonuna rastlandı.

Endişe yaratan yeni mutasyonun ardından araştırmacılar incelemelerini sürdüyor.

Peki mutant virüsün mutasyonu E484K nedir, nerelerde görüldü, belirtileri nelerdir?

E484K NEDİR?

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün, bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

"E484K" adlı mutasyonlu koronavirüs, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor.

Leicester Üniversitesinden Dr. Julian Tang, mutasyonu "beklenmedik olmasa da endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Virüsün daha fazla mutasyona uğramasını önlemek için halkın karantina kurallarına uymasının ve vakaları azaltmasının önemine dikkati çeken Tang, "Aksi takdirde virüs, yayılmaya devam etmekle kalmaz aynı zamanda gelişebilir" dedi.

Bilim insanları ayrıca, E484K mutasyonunun, geçmişte Covid-19 olsalar bile, insanların bu varyantlarla enfekte olmalarını mümkün kılabileceğinden endişe duyuyorlar.

E484K BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüsün ikinci mutasyonu yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, geliştirdikleri COVID-19 aşısının bu mutasyona karşı hala etkili olduğunu açıklasa da, vücudun bağışıklık tepkisinin o kadar güçlü veya uzun süreli olmayabileceği değerlendiriliyor.

Koronavirüsün mutasyonlarında öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının mutant virüsle enfekte olanlarda daha yaygın görüldüğü açıklandı.