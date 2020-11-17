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- EBA öğretmenler için seminer nasıl izlenir? EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA öğretmen seminer programı
EBA öğretmenler için seminer nasıl izlenir? EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA öğretmen seminer programı
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 09:36
- Güncelleme : 17.11.2020 - 09:37
EBA seminer saatleri kaç, EBA öğretmen semineri canlı yayın öğretmenler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Merakla beklenen ara tatil dönemi başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi mesleki çalışma programı içerisinde 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlere seslendi.
Öğrenciler için dinlenme süreci başlarken, öğretmenler de seminerlere katılım gösteriyor.
EBA ÖĞRETMEN SEMİNER CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
EBA canlı yayına öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.
EBA öğretmen girişi yapmanın ikinci kolay bir yöntemi bulunmaktadır. EBA Mobil uygulamasını telefonlarının sanal marketlerinden indiren kullanıcılar Ana Sayfanın en üst bölümünde bulunan ikona dokunarak, karşılarına çıkan karakodu telefonlarına okutabilir.
EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
EBA ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ
Öğretmen seminerleri hafa içi her gün saat 09:30'da başlayacak. Öğretmenlerin seminer programı aşağıdaki gibi olacak.