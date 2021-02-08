EBA öğretmen semineri nasıl izlenir, zorunlu mu? EBA öğretmen semineri giriş ekranı 2021

EBA öğretmen semineri nasıl izlenir, zorunlu mu? EBA öğretmen semineri giriş ekranı 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler için hazırlanan Mesleki Eğitim Semineri, bugün başladı. Öğretmenler EBA'ya giriş yaparak seminere katılabilecekler.

Öğretmen seminerleri koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenen çevrimiçi mesleki çalışma programı 8 Şubat Pazartesi günü başladı. Bu süreçte EBA öğretmen girişi yoğun ilgi görüyor.

Seminere katılmak isteyen öğretmenler, EBA öğretmen semineri nasıl izlenir? sorusunu araştırıyor.

İşte MEB öğretmen seminer programı ve giriş ekranı 2021..

EBA ÖĞRETMEN SEMİNERİ NASIL İZLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi mesleki çalışma programı içerisinde 8 Şubat Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap etti.

Mesleki çalışmalara katılmak isteyen öğretmenler EBA’ya kişisel MEBBİS şifreleri ile e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

EBA öğretmen girişi yapmanın ikinci kolay bir yöntemi bulunmaktadır. EBA Mobil uygulamasını telefonlarının sanal marketlerinden indiren kullanıcılar Ana Sayfanın en üst bölümünde bulunan ikona dokunarak, karşılarına çıkan karakodu telefonlarına okutabilir.

EBA ÖĞRETMEN SEMİNERİ ZORUNLU MU?

Öğretmenlerin okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla seminerlere eksiksiz katılması bekleniyor.

MEB MESLEKİ EĞİTİM SEMİNERİ PROGRAMI 2021