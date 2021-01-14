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    EBA'da ders anlatan öğretmenlerin yaşadıkları

    EBA'da ders anlatan öğretmenlerin yaşadıkları

    Uzaktan eğitimle öğretmenlerin rahata alıştığını söyleyen Nagehan Alçı'ya, esprili bir video ile yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 14:04
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    Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nagehan Alçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilen uzaktan eğitimle ilgili, kamuoyunda günlerce tartışılan ifadeler kullandı.

    Yüz yüze eğitimin bir türlü başlamamasından yakınan Alçı, "Öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki." yorumunu yaptı.

    Alçı'nın bu sözlerine öğretmenlerden büyük tepki gelirken, uzaktan eğitim için EBA'da ders anlatan öğretmenlerin yaşadıkları zorlukları kısaca anlatan esprili bir video, sosyal medyada dolaşmaya başladı.

    İşte o video;

    EBA'da ders anlatan öğretmenlerin yaşadıkları İZLE

    EBA da ders anlatan öğretmenlerin yaşadıkları #1

    Nagehan Alçı'nın öğretmenlerle ilgili sözleri tartışılıyor HABERİ TIKLA

    EBA da ders anlatan öğretmenlerin yaşadıkları #2

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