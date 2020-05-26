EBA'nın tıklanma sayısı 2 milyarı aştı

Türkiye'de en çok ziyaret edilen 11'inci websitesi olan EBA, dünyada eğitim platformları arasında 6'ncı oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okullar kapatılırken, dersler Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) taşındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Twitter'dan 23 Mart-22 Mayıs'taki sayılarla uzaktan eğitim verilerini paylaştı.

EBA'NIN TIKLANMA VERİLERİ

Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 83 milyon 39 bin 353'e ulaşan 'https://www.eba.gov.tr', Türkiye'de en çok ziyaret edilen 11'inci web sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 6'ncı eğitim web sitesi oldu.

EBA'nın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirenlerin sayısı da 18,5 milyona yükseldi.