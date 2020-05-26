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- EBA'nın tıklanma sayısı 2 milyarı aştı
EBA'nın tıklanma sayısı 2 milyarı aştı
Türkiye'de en çok ziyaret edilen 11'inci websitesi olan EBA, dünyada eğitim platformları arasında 6'ncı oldu.
- DHA
- 26.05.2020 - 15:08
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okullar kapatılırken, dersler Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) taşındı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Twitter'dan 23 Mart-22 Mayıs'taki sayılarla uzaktan eğitim verilerini paylaştı.
EBA'NIN TIKLANMA VERİLERİ
Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 83 milyon 39 bin 353'e ulaşan 'https://www.eba.gov.tr', Türkiye'de en çok ziyaret edilen 11'inci web sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 6'ncı eğitim web sitesi oldu.
EBA'nın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirenlerin sayısı da 18,5 milyona yükseldi.