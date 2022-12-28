Eber Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Son yıllarda kuraklıkla mücadele eden gölde yağışlar sonrasında su seviyesinin yükselmesiyle bölgenin geçim kaynağı olan kamışlar da arttı.

Yurt genelinde baraj ve göllerde çekilen su seviyeleri sonrasında oluşan kuraklık korkutan boyutlara ulaştı.

Yağışların azalması ve gecikmesiyle kurumaya yüz tutan göl sayısı her geçen gün artıyor.

Bunun yanı sıra güzel bir haber, Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar Çay ilçesi sınırlarında kalan bölgede yaşandı.

Su seviyesi yükseldi

Son aylarda kuraklık ve kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü kış mevsiminin gelmesi ile eski günlerine kavuşmaya başladı.

Gölün Çay ilçesine bağlı Eber beldesinde su seviyesinin gözle görülür bir şekilde artması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kamış miktarı arttı

Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında olan ve gölden elde edilen kamış da su seviyesinin yükselmesinden nasibini alarak önceki yıllara göre daha fazla artmaya başladı.

"Geçen sene bu bölgeler kuruydu"

İHA'nın haberine göre, bölge sakinlerinden Yılmaz Karadeniz, gölün kuraklıktan kuruyup gitmesine karşın alınan önlemlerin daha fazla arttırılması gerektiğini kaydederek, "Eber Gölü öncelerden çok iyiydi, ama iki sene önce kurumaya başladı. Bizler bu gölde yaklaşık 20-30 yıl boyunca kamış biçtik. Geçen sene bu bölgeler kuruydu ve hayvanları yayıyorduk, ama bu sene maşallah su seviyesi arttı." diye konuştu.