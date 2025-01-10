ANKA

6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, bir yandan ise binaları sağlam yapmayan müteahhitler yargılanmaya başlandı.

Ebrar Sitesi F Blok davasında da tutuklu sanık Çetin Kurt, yargılanıyordu.

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi davasının duruşmasına devam edildi.

KARAR ÇIKTI

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ebrar Sitesi F Blok davasında tutuklu yargılanan sanık Çetin Kurt tahliye edildi, tutuksuz yargılanan sanık Tevfik Tepebaşı'nın ise tutuklanmasına karar verildi.

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Adile Topçu
Editor