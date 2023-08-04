Ebubekir Şahin: Atatürk'e ve Türk halkına olan saygısızlığa göz yummayız Ermeni lobisinin baskılarıyla "Atatürk" isimli diziyi platformunda yayınlamaktan vazgeçen Disney'e tepkiler sürüyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de duruma sert tepki gösterirken, "Atatürk'e ve Türk halkına yapılan bu saygısızlığa asla göz yummayız" dedi.

ensonhaber.com

ABD merkezli dizi ve film platformu Disney Plus Ermeni lobilerine boyun eğdi.

Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı bildirildi.

İddiaların ardından açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin'den özel açıklamalar

Tüm kesimlerin tepki gösterdiği bu karar sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ensonhaber'e özel açıklamalar geldi.

Ebubekir Şahin kamuoyundan gelen tepkiler ve bilgilerden hareketle inceleme kararı aldıklarını belirtti.

"Atatürk ve Türk halkına saygısızlığa göz yummayız"

Şahin açıklamasında "Atatürk ve Türk halkına olan saygısızlığa göz yummayız." ifadelerini kullandı.

"Önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

RTÜK olarak ulusal ve uluslararası medyaya yönelik önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz.



Bu minvalde internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık olarak adlandırdığımız vatandaşlarımız arasında ise genel olarak seç-izle platformu olarak isimlendirilen dijital yayın platformlarını lisanslandırıyoruz.



Uluslararası kuruluşların Türkiye’ye gelerek yatırım yapmaları, RTÜK’ten lisans almaları, hukuki ve mali sorumluluk içinde bulunmaları önemli.

"Ermeni lobisi iddialarını araştırıyoruz"

Yayınlar yapılırken yasaları, hukuki metinleri ve toplumsal hassasiyetleri göz ardı etmemek gerekiyor.



Gelen tepkiler üzerine “Disney +” hamlesini mercek altına aldık.



Bu platformlar bizim sorumluluk alanımıza girdiği için durumu netleştirmeye ve gerekli tedbirleri almak için hızlıca harekete geçtik.



RTÜK’ün kırmızı çizgileri bellidir. Milli güvenlik, çocuk, kadın, aile, dezavantajlı gruplar aşırı hassasiyet gösterdiğimiz konulardır. Milli ve manevi değerlerimiz, toplumsal ve kültürel kazanımlarımız, aziz milletimizin hassasiyetleri bizler için çok önemli.



Medyada yer alan "ermeni lobisi"nin iddialarını araştırıyoruz.

"Temel değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Gelecek yazılı savunma cevabı ve konunun seyrindeki gelişmeleri inceleyerek ülkemizin ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri doğrultusunda hareket edeceğiz.



RTÜK olarak temel değerlerimize sahip çıkıyoruz ve bundan sonda da çıkmaya devam edeceğiz.



Ülkemize geldiklerinde dijital yayın platformlarına hoş görüyle yaklaştık aynı hoşgörüyü kendilerinden bekliyoruz. Kurallara, yasa ve yönetmeliklere uymalarını, toplumumuzu derinden etkileyecek yanlış hamleler yapmamalarını kendilerinden istiyoruz.



Aziz milletimizi üzecek yayın politikalarına fırsat vermeyiz.

(ENSONHABER ÖZEL HABERİ)