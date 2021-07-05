Ebubekir Şahin'den İlhan Taşçı'ya RTÜK tepkisi

RTÜK'ün yalnızca muhalif yayın kuruluşlarına ceza yazdığına dair sosyal medya paylaşımı yapan İlhan Taşçı'ya tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ayrıştırma çabası olduğunu söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), belirlenen kanun ve kurallar çerçevesinde görevlerini yerine getrimeyi sürdürüyor.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın sosyal medya üzerinden yalnızca muhaliflere ceza yazıldığını belirtmesiyle, kurum başkanı Ebubekir Şahin de duruma tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İlhan Taşçı'ya tepki gösterdi.

"RTÜK HİÇBİR YAYINCIYI MUHALİF-YANDAŞ OLARAK TASNİF ETMEZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal kedya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir." ifadelerini kullandı.