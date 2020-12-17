Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi, mesleği nedir?

Gündemde yer alan isimlerden Ebubekir Sofuoğlu kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Üniversiteler için skandal sözler sarfeden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu kimdir, ne dedi..

Daha önce Sultan II. Abdülhamid için "Google'ı kullanan, ilk icat eden kişi" ifadeleri ile gündeme gelen Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan bir skandal açıklama daha geldi.

Kısa sürede gündeme oturan sözlerinin ardından Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi olan Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun hayatı, yaşı ve görev aldığı kurumlara dair ayrıntılar merak ediliyor.

İşte Ebubekir Sofuoğlu hakkında ayrıntılar...

EBUBEKİR SOFUOĞLU KİMDİR?

Ebubekir Sofuoğlu,1968 yılında Adapazarı’nda doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde bitirdi. Yüksek Lisansını ‘Genel Olarak ve Nizâm-ı Cedit Dönemi İtibariyle Osmanlı Sosyal Düzeni’ tezi ile İstanbul Üniversitesi’nde yapıp, 1998 yılında ‘Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatların Yeri ve I.Meşrutiyet’ Sosyoloji tezi ile doktorasını Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı.

Hendek Meslek Yüksek Okulunda 2004 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe yükseldi. 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı ve 2013 yılında profesörlüğe yükseldi.

İngilizce, Rusça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

PROF. DR. EBUBEKİR SOFUOĞLU NEDEN GÜNDEMDE?

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de katıldığı programda skandal ifadeler kullandı.

Sabri Balaman'ın sunduğu ‘Derin Kutu’ adlı programına konuk olan Sofuoğlu, Z kuşağını ‘hedonist’ olmakla suçlayıp üniversitedeki derslere katılımın da düşük olduğunu söyledi.

Üniversiteler için ayrıca Sofuoğlu, “Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri” dedi. Sofuoğlu’nun skandal ifadelerine stüdyodaki konuklar, “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi.

Sofuoğlu ise “Gördüğüm var. İstisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz?” dedi.

Ebubekir Sofuoğlu, daha önce de Kütahya'da düzenlenen ‘Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı’nda konuşmuş ve “Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır” demişti.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.