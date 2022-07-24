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    Ece Erken havuz başı fotoğrafına gelen yoruma öfkelendi

    Oğlu ile çıktığı tatilden fotoğraf paylaşan Erken, 'Timsah gözyaşların bitti mi' yorumuna 'Ne istiyorsunuz, mesela öleyim mi?' cevabını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 12:56
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    Ece Erken havuz başı fotoğrafına gelen yoruma öfkelendi

    Sunucu Ece Erken, 2021 yılında dünyaevine girdiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybetmişti.

    Sancılı dönemler geçiren Ece Erken, eşinin acısı dinmeden eşinin abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

    Mahmutyazıcıoğlu ailesiyle miras sorunları da yaşayan Erken, oğlu Eymen Uçar'la moral tatiline çıktı.

    Havuz başından fotoğraf paylaştı

    Cenaze döneminde barıştığı Demet Akalın ile de eğlenen Erken, sosyal medya hesabından havuz başı paylaşımı yaptı.

    Erken'in 2.9 milyonluk hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından tepki topladı.

    Ece Erken havuz başı fotoğrafına gelen yoruma öfkelendi #1

    "Timsah gözyaşların bitti galiba"

    "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların bitti galiba." yorumunu alan Erken'den cevap da gecikmedi.

    "Mesela öleyim mi?"

    Aldığı benzer yorumlara sinirlenen Ece Erken de takipçisine, "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir, yapmayın." ifadelerini kullandı.

    Ece Erken havuz başı fotoğrafına gelen yoruma öfkelendi #2

    Ece Erken havuz başı fotoğrafına gelen yoruma öfkelendi #3

    Ece Erken havuz başı fotoğrafına gelen yoruma öfkelendi #4

    Ece Erken havuz başı fotoğrafına gelen yoruma öfkelendi #5


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