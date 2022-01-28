Bir restorandaki silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, cinayet sonrası ilk kez görüntülendi. Rize'de taziyeleri kabul eden Erken, zor dakikalar geçirdi.

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında silahlı saldırıyla hayatını kaybetti.

Ülke gündemine oturan cinayet sonrası başta Ece Erken olmak üzere birçok isim yasa boğuldu.

MEMLEKETİ RİZE'DE DEFNEDİLECEK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak.

AĞABEYİ: ACIMIZ BÜYÜK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti. Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok." diye konuştu.

Ece Erken: Keşke ben ölseydim ViDEO

ECE ERKEN PERİŞAN

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak ağladı.

"ÇOK ERKEN GİTTİ, KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim." dedi.