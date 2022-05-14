Ece Erken 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını hesabından sildi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun soyadını sosyal medyadan kaldıran Ece Erken, takipçisinin 'neden sildiniz' sorusuna, "Bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için" dedi.

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle sorunlar yaşamaya devam eden Erken, geçtiğimiz haftalarda eşinin mal varlığı için reddi miras kararı aldı.

Eşinin ölümünden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ece Erken, bu sefer de soyadı kararıyla gündeme geldi.

Eşinin soyadını sildi

Erken sosyal medyada yaptığı hamle ile takipçilerini şaşırttı. Erken, nstagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırdı.

Instagram'dan bir takipçisinin "Soyadınızı neden sildiniz" sorusuna cevap veren Erken "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum, eşimin saatini bile istediler" dedi.