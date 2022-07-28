Ece Erken, tehdit mesajlarına karşı korumasız gezdiğini söyledi

Geçtiğimiz ocak ayında kaybettiği eşinin ağabeyinden tehdit mesajları alan Erken, korumasız gezdiğini ve kimseden korkmadığını belirtti.

Ünlü sunucu Ece Erken, 2021 yılının Haziran ayında dünyaevine girdiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçtiğimiz ocak ayında kaybetti.

Eşini kaybetmenin acısıyla sancılı dönemlerden geçen Erken, daha kendine gelemeden eşinin ağabeyi tarafından tehdit almaya başladı.

'Miras' konusunda tehdit mesajları alan Erken, kendisine atılan mesajları ise 2.9 milyonluk sosyal medya hesabından ifşa etti.

"Abdestimden şüphem yok"

Kayınbiraderi ile yaşadığı olayı "Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin. Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok." şekliyle ifade eden Erken, gerilim sonrasında ise eşinin mirasından çekildiğini açıklamıştı.

Tüm yaşananlar sonrasında oğlu ile moral tatiline çıkıp burada da tepki alan Ece Erken, önceki gün Etiler'deki alışveriş merkezinde görüntülendi.

"Konu ilgili makamlarda"

Ünlü sunucu, Celal Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili sorulara "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Korumasız geziyorum"

Bir diğer yandan Ece Erken, tüm tehditlere karşı korumasız gezdiğini, kimseden korkmadığını dile getirdi.