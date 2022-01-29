Ece Erken’den, cinayet zanlılarının yakalanmasının ardından ilk paylaşım

Eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin yakalanması sonrası sosyal medyada paylaşım yapan Ece Erken, “Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok” yazdı.

İstanbul’ Bakırköy’de, ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli şahıs tespit edildi.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

İLK PAYLAŞIMI YAPTI

Şüphelilerin yakalanmasının üzerine Ece Erken, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ece Erken, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok.” ifadelerini kullandı.

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"BİZİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLER"

Erken, Instagram hesabında zanlıların yaklandığı anlara ilişkin videonun altına, "Sayın İçişleri Bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti, giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. N’olur en ağır cezayı alsınlar… Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara” notunu düştü.