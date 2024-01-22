Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde cezalar belli oldu Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.

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İHA

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında silahlı saldırıya uğradı.

Yeniköy'deki bir balıkçıda yaşanan olayda, 6 kişi tarafından 7 yerinden yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.

O anlara ilişkin görüntülerin de ortaya çıkmasıyla olay uzun süre gündemdeki yerini korudu.

Müebbet hapis kararı

Cinayete ilişkin davada ise karar bugün çıktı.

20 sanıklı davada Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Cezada herhangi bir indirim uygulanmazken Yasak, ayrıca 'kasten yaralama', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede; 27 Ocak 2022’de Yeşilköy'deki restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı hatırlatılıyor.

Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda bu kişiler arasında yapılan görüşmede müşteki Suphi Malgaz'ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olduğu belirtilen iddianamede, maktulün müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in, müştekiden istedikleri parayı alamadıkları kaydediliyor.

İddianamede, bu nedenle Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu'na husumet gütmeye başladıkları, sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk'ün, Ali Yasak'ın yeğenleri Ali ve Kadir Yasak'ı korkutucu bir unsur olarak kullanabileceklerini düşünerek yağma konusunda azmettirdikleri belirtiliyor.

İstedikleri parayı alamadılar

Müşteki Suphi Malgaz'ın, yaşadığı tehdit ve baskı nedeniyle yardım istediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na parayı devrettiği, bu sefer de sanıkların tehdit ve baskı yoluyla parayı maktulden tahsil etmeye çalıştıkları aktarılan iddianamede, bunu başaramayınca da söz konusu cinayeti gerçekleştirdikleri kaydediliyor.

Olay günü olan 27 Ocak'ta restorana giden sanıklardan Kadir Yasak ile Serkan Dakman'ın maktulle görüşmek istedikleri, bir süre sonra maktulün sanıkların yanına geldiği, sanıklar Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in de mekana geldiği anlatılan iddianamede, iyice güçlendiğini hisseden sanık Kadir Yasak'ın önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na, ardından da şoförü Murat Bilmez'e ateş ettiği anlatılıyor.

Sanık Ali Yasak'ın maktulü dışarı sürüklediği esnada sanık Kadir Yasak'ın tekrar ateş ettiği bildirilen iddianamede, sanıkların olay yerinden kaçtıkları, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın ise sokak köşesinden sağlık ekiplerinin müdahalesini izledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)