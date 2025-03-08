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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, geride birçok sır bıraktı.

Ormana neden gittiği ya da orada neler yaşadığı bilinmeyen genç kadınla ilgili ise birçok iddia ortaya atılıyor.

Bu iddialardan birisini de hocası olduğunu söyleyen Hale Özcan ortaya attı.

Ece Gürel'in ‘Witchcraft’ yani ‘cadılık zanaati’ eğitimi aldığı iddia edildi.

Eğitmen Hale Özen konuya ilişkin açıklamada bulundu.

“ADI SADECE CADILIK ZANAATİ”

Gazeteci Türker Akıncı’ya konuşan eğitmen Gürel’in eylül ayında eğitime başladığını ifade ederek şunları söyledi:

Adı sadece cadılık zanaati...



Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki ‘aa biz burada hiç spiritüel bir şey var diye geldik’. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz.



Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz.

EĞİTİMİN DETAYLARINI DA ANLATTI

Witchcraft eğitiminin içinde olumlamalar, meditasyonlar var, elemetleri anlamak var. Havayla ilgili nefes çalışmaları var, ateşle ilgili bedeni hareket ettirme çalışmaları var. Witchcraft disiplinlerimizde evin, bedenin ve yaşamın temiz, düzenli olacak kuralı ilk disiplinimizdir.



Öğrencilerimizin finalde erteleme alışkanlıklarını bitirmelerini, yaptıkları hataların sorumluluklarını üstlenmelerini, her şey düzelebilir, çözümler bitmez, mücadele etmekten vazgeçmemeliyim düşüncesine hakim olmasını istiyoruz. Bize eğitimlere gelenler, ‘Spiritüel bir şey yokmuş’ diye gidiyorlar.

CADILIK ZANAATİ NEDİR

Cadılık zanaati, kişinin duygularını yönlendirmesi ve kontrol etmesi anlamına gelir.

Bu eğitimi alanların; sezgilerinin eylemlerini yönlendirmesine izin veren, çevresiyle bütünleşebilen ve zorluklarla yüzleşmekten korkmayan bir kadın profili çizmeye çalıştığı biliniyor.

Witchcraft kişiler, genel olarak kötü amaçlara hizmet eden kişiler olarak bilinmektedir.

Güçlerini kötüye kullanma ya da doğaüstü güçlere sahip olan kişi şeklinde ifade edilmektedir.