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Belgrad Ormanı'na giden mimar Ece Gürel, 4 gün sonra sağ olarak bulundu.

Ancak Gürel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç kadının ölümünün ardından ise geride birçok cevapsız soru ve iddialar kaldı.

Ece'nin telefonu varken arayanları cevapsız bırakması, soğuk ve ıssız bir ormanda montunu çıkararak ilerlemesi, kurtulmuş gibi görünürken kurtulamaması dikkat çekti.

Kayboluşu, bulunuşu ve ani ölümü, astrolojiye olan ilgisiyle birleşerek kafaları karıştırdı.

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CADILIK EĞİTİMİ ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ece Gürel'in ‘Witchcraft’ yani ‘cadılık zanaatı’ eğitimi aldığı iddia edildi.

Eğitmen Hale Özen, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Özen, Gürel’in eylül ayında eğitime başladığını ifade ederek şunları söyledi:

Adı sadece cadılık zanaatı...



Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki ‘aa biz burada hiç spiritüel bir şey var diye geldik’. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz.



Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz.

BABASI İSYAN ETTİ

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, kızının cadılık eğitimi iddialarıyla ilgili konuştu. ATV'de Müge Anlı'nın programında konuşan Ece Gürel'in babası, cadılık eğitimi iddialarına tepki gösterdi.

"KIZIM ORUÇLUYDU, NASIL CADI OLSUN"

Canlı yayında ağlayan baba Koçoğlu, "Astroloji dersini aldığını biliyoruz. Cadılık eğitimi gibi bir şey yok. Benim kızım oruçtu. Oruçlu cadı mı olur? Saçma sapan şeylere yer yok. Kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. Yazıklar olsun.

Hiç alakasız bir şey. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olsa kızım bana söylerdi. Astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. Kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. Astrolojiyi açıp baksınlar bakalım neymiş. Sonuna kadar gideceğim olayın. Size her şeyi anlattım." dedi.