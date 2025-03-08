Ece Gürel'in cadılık hocası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi

Haber Merkezi
Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 aradan sonra canlı bulunmuş ve hayata tutunamayarak veda etmişti.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan fakat kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in cadılık eğitimi aldığı öğrenildi.
HALE NUR ÖZEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI
36 yaşındaki Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
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