Ece Ronay paylaşmıştı: Kocaeli'de oto galeriye kurşun yağdırdılar Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet kasklı iki şüpheliden biri, oto galeriye kurşun yağdırdı. Düzenledikleri saldırının videosunu sosyal medyada yayınlayan şüpheliler "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" ifadelerine yer verdi.

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İHA

Kocaeli'de gece saatlerinde Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde Muhammet Aka'ya ait olduğu öğrenilen bir oto galerinin önüne gelen motosiklet kasklı iki şahıstan biri, tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı.

Diğer şüpheli ise saldırı anını videoya kaydetti.

Kurşun yağdırıp paylaştılar: Ağabeyime selam olsun

Saldırganlar motosikletle kaçarken, sosyal medyada paylaştıkları videoda, "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar oto galerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ece Ronay bir gün önce kurşunlanan galeriyle ilgili video çekti

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşine ait araçlarının sergilendiğini iddia ettiği ortaya çıktı.

Videoda, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" ifadelerine yer verildi.

Oto galeri sahibi Muhammet Aka’nın ise şikâyetçi olduğu kaydedildi.

Ronay'ın güzellik merkezi de kurşunlandı

Öte yandan bu sabah da sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait Gebze'de bulunan güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)