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Ece Ronay'a gözaltı! Eski eşinin iş yerini kurşunlattı

Ece Ronay'a gözaltı! Eski eşinin iş yerini kurşunlattı Daha önce iş yeri kurşunlandığı için ifade veren Ece Ronay, bu defa eski eşinin iş yerini kurşunlattığı için ifade vermek üzere emniyete götürüldü.