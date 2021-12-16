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Ece Üner gündüz kuşağında tutunamadı

Ece Üner gündüz kuşağında tutunamadı

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Ece Üner ile Susma, ekrana veda ediyor. Üner, yarın son kez izleyicisinin karşısına çıkacak.