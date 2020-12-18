Üniversiteler için “fuhuş evleri” tanımını kullanan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na tepki gösteren Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, “Sofuoğlu, kendisini ne olmakla itham etmiştir?” diye sordu.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Akit TV’de Sabri Balaman’ın sunduğu ‘Derin Kutu’ adlı programda önce ‘Z’ kuşağını eleştirmişti.

Üniversitelerin şehirleri geliştirdiği iddiasının yalan olduğunu söyleyen Sofuoğlu, “Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü” demişti.

Ebubekir Sofuoğlu konuşmasının devamında “Neredeyse fuhuş evleri” ifadesini kullanmıştı.

Stüdyodaki konukların “Hocam ağır oldu. Genelleme yapmayın” demesi üzerine skandal sözlerine devam eden Sofuoğlu “İstisna değil. Gördüklerim var. Gelin ben size apartları gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz?” diye konuşmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen bu sözlerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Sofuoğlu’na dünden bu yana tepkiler de dinmedi. O isimlerden biri de Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner oldu.

Ece Üner'den Ebubekir Sofuoğlu'na tepki İZLE

“KENDİSİNİ NE OLMAKLA İTHAM ETMİŞTİR”

Canlı yayında Sofuoğlu’nu eleştiren Üner, “Bu lafı söyleyen Ebubekir Sofuoğlu bir üniversitede profesördür. O halde Ebubekir Sofuoğlu kendisini ne olmakla itham etmiştir? Onu bu soruyla baş başa bırakalım. Biz asıl sormamız gereken soruları soralım. Bu gibi adamları görmek için çıkıp böyle saçmalaması mı lazım? Sussa kimse görülmeyecek miydi? Bu zihniyetiyle buralara nasıl geldi? O sırada öğrencileri onun hangi yanlış düşüncelerine maruz kaldı? Böylesi kaç kişi sustuğu için gözden kaçırılıyor? Bu arada atanamayan kaç bin pırıl pırıl öğretmenin olduğu bir ülkedeyiz. Bunun için bazıları canına kıyıyor. Ayıp.” ifadelerini kullandı.