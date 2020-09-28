Ece Üner'den Kim Kardashian'a cevap geldi

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'ın Azerbaycan ve Türkiye'yle ilgili sözlerine yanıt verdi. Üner'in cevabı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu ise Türkiye'nin desteği ile karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini Ermenistan'dan almıştı.

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Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Ermeni asıllı ABD'li magazin ünlüsü Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya başlayıp, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı ifadeler kullanmıştı.

Yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu söyleyen Kardashian'a cevap Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'den geldi.

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"KARDASHİAN'IN KAMERALARA GÖSTERMEYE ALIŞIK OLDUĞU BÜYÜK BİR KAYNAĞI VAR"

Üner, ana haber bülteninin kapanışında Kardashian’a, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullandı.

Ece Üner'in bu çıkışı, sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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